Wielerwereld geschokt door plotselinge dood jonge renner

UCI-voorzitter David Lappartient: ,,In naam van de Internationale Wielerunie UCI en de hele wielerwereld, wil ik mijn meest oprechte deelneming betuigen aan de familie, aan het team en aan de naasten van Michael Goolaerts, die ons deze dag veel te vroeg verlaten heeft."



Wout van Aert: ,,Goolie, net als ik bouwjaar '94. Bijgevolg zitten we al jaren samen in het peloton. Ik kan het nog niet vatten dat daar een einde aankomt. Uw eeuwige smile zal altijd een inspiratie blijven voor mij. Rust zacht maat."



Lance Armstrong: ,,Echt verschrikkelijk nieuws. Met geen woorden te beschrijven. Mijn oprechte deelneming. Moge hij in vrede rusten."



Jonathan Vaughters: ,,Heel triest. Ik kan me het verdriet van zijn ouders niet voorstellen."



Peter Sagan: ,,De gedachten van het team en mezelf zijn bij Michael Goolaerts. Zo'n droevig nieuws."