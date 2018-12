Wielerwereld rouwt om overleden Paul Sherwen (62)

Sherwen ging na zijn actieve carrière verder als pr-man van het Motorola-team van Lance Armstrong. Later deed hij verslag vanuit de Tour voor de Britse, Australische en Amerikaanse televisie. ,,De UCI is diep bedroefd door het overlijden van oud-prof en commentator Paul Sherwen'', schrijft de internationale wielerbond op Twitter. ,,We condoleren zijn familie, vrienden en collega's.‘’



Tal van (oud-)wielrenners betuigen op de sociale media ook hun medeleven. ,,Compleet in shock en bedroefd'', schrijft Armstrong. ,,Ik ontmoette Paul in 1992 toen hij werkte als perschef van Motorola. Een man met klasse en een geweldige vriend.'' Leo van Vliet koestert eveneens warme herinneringen aan de Brit. ,,Paul was een van mijn beste vrienden in het peloton. Een man met veel humor, een echte sportman en gentleman.''