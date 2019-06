Wielrenner Domagalski in kritieke toestand na val tijdens koers

Domagalski komt vanaf dit seizoen uit voor Team Hurom, een kleine Poolse ploeg. Vrijdag werd hij nog derde in de openingsetappe van de Tour of Malopolska. Van 2012 tot en met 2014 reed Domagalski voor het Spaanse Caja Rural en in 2014 reed hij namens die ploeg de Ronde van Spanje uit.



De naasten van Domagalski kwamen via Facebook met het trieste nieuws naar buiten: ,,Hij ligt op dit moment in kritieke toestand in het ziekenhuis.”