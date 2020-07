Wielrenner Gijs Leemreize uit Ruurlo krijgt de kans bij de beste renners van Team Jumbo-Visma

Zanardi toch terug op intensive care

16:33 Handbiker Alex Zanardi, die dinsdag het ziekenhuis van het Italiaanse Siena inruilde voor een neurologisch revalidatiecentrum, is weer opgenomen op de intensive care. Zijn gezondheidstoestand is weer instabiel, meldde het ziekenhuis van Como, waartoe het revalidatiecentrum hoort. De 53-jarige Italiaan is overgebracht naar een hospitaal in Milaan.