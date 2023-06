Wielrenner Gino Mäder (26) overleden na zware val in Ronde van Zwitserland

Teamdirecteur Milan Erzen geeft aan kapot te zijn van het verlies: ,,Hij was niet alleen een extreem getalenteerde wielrenner, maar ook naast de fiets een geweldig mens. We betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren, en onze gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijd. Bahrain Victorious zal ter ere van hem racen en zijn nagedachtenis bewaren op elke weg waarop we racen. We zijn vastbesloten om de geest en passie van Gino te laten zien, en hij zal altijd een onderdeel van ons team blijven.”

Remco Evenepoel was gisteren een van de renners die van zich liet horen op social media. De Belgische wereldkampioen was kritisch op de organisatie. ,,Ik hoop dat de finale van de etappe van vandaag stof tot nadenken geeft voor zowel organisatoren als voor onszelf als renners”, schreef Evenepoel. ,,Een finish op de top was perfect mogelijk geweest, het was geen goede beslissing om ons deze gevaarlijke afdaling te laten maken. Als renners moeten we ook nadenken over de risico’s die we nemen bij het afdalen van een berg.”