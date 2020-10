Wielrenster Kirsten Wild uit Zwolle test positief op corona en kan titel niet verdedigen in Gent-Wevelgem

Vader bekoopt bliksem­start bij WK mountainbi­ke, titel voor verrassen­de Sarrou

10 oktober Jordan Sarrou heeft vandaag in het Oostenrijkse Leogang de wereldtitel op de olympische cross-country mountainbike veroverd. De 27-jarige Fransman, nooit eerder in de top 3 geëindigd op een WK of in een wereldbekerwedstrijd, verraste met een vroege aanval nadat hij de snel gestarte Nederlander Milan Vader had achterhaald. De jonge Zeeuw viel vervolgens ver terug.