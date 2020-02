Wij hebben de renners, zij de sponsors en races

TERUGLEZEN | Antony niet naar Ajax, Fiorentina strikt Amrabat

8:37 De laatste dag van de transferperiode zit erop. Ajax hoopte nog Antony binnen te halen, maar slaagde daar niet in en hoopt de Braziliaan in de zomer vast te leggen. In het buitenland bleven de echt grote transfers op deze Deadline Day uit. Hieronder de laatste wapenfeiten op een rijtje: