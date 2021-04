Wijnaldum en co houden schade beperkt na belabberde avond in Madrid

De oprisping van een kwakkelend Liverpool lijkt tijdelijk te zijn geweest. In Madrid verloor de ploeg van Wijnaldum de laatst mogelijke prijs van dit seizoen uit het oog. Real won in een rommelige pot met 3-1.

Door Edwin Winkels



Het was alsof beide teams in het recente verleden leven. Er is niet zoveel veranderd, de laatste jaren. Een status quo die tot enige decadentie leidt. Met Real Madrid als een iets frissere ploeg dan het ver weggezakte Liverpool, dat thuis een 3-1 moet zien goed te maken.

Het leek een déja-vu, in het kleine Alfredo di Stefano-stadion. Real Madrid versloeg Liverpool in de finale van de Champions League van 2018 met een middenveld dat bestond uit Casemiro, Kroos en Modric. Dezelfde drie stonden er dinsdagavond ook nog, zoals zo vaak dit seizoen. Met Kroos dit keer, van ver achteruit, als de wonderbaarlijke aangever van de 1-0 en 2-0, met twee perfecte dieptepasses.

​En Liverpool startte met liefst zeven spelers die ook aan de Europese finale begonnen, in 2019, die de Reds wél wonnen, van Tottenham Hotspur. Maar toen was Virgil van Dijk er nog bij, werd hij ook de man van de wedstrijd. Zonder hem komt de Engelse verdediging dit seizoen te vaak onder water te staan, ook in Madrid. En zinkt de ploeg verder in de obscure misère waarin het dit hele seizoen al ronddobbert.

Volledig scherm Vinícius viert zijn goal. © EPA

Excuus

​Real kon dinsdag hetzelfde excuus aandragen; het speelde niet alleen zonder aanvoerder Ramos in het hart van de defensie, maar ook Varane viel op de wedstrijddag af vanwege een coronabesmetting. Niettemin had de geïmproviseerde verdediging lange tijd weinig te vrezen van de Engelsen.

Na bijna een half uur aftasten, met Real duidelijk scherper dan de Britse gasten, kreeg Kroos de bal van doelman Courtois en stuurde hij over 50 meter Vinícius weg. De vaak genegeerde Brazliaan rondde die bliksemaanval perfect af.

Volledig scherm Real Madrid juicht, Liverpool baalt. © AFP

Plotselinge invasies

​En alsof Liverpool niks had geleerd van die plotselinge invasies van de Madrilenen, met Benzema als zowel scherpschutter als bliksemafleider, verstuurde Kroos nog geen tien minuten later opnieuw zo’n raket, nu eentje die via een verwarde Alexander-Arnold voor de voeten van Asensio terechtkwam. Real benut zijn kansen en de techniek zit in de poriën van elke speler. Handig tikte de Nederlandse Spanjaard uit Mallorca de 2-0 binnen.

​Hoe Liverpool nog het altijd belangrijke uitdoelpunt maakte, was eigenlijk typerend voor het spel. Een geblokkeerd schot van Jota kwam bij toeval bij Salahterecht, die van dichtbij de 2-1 intikte. Het was, na vijftig minuten voetbal, de eerste echte kans van de bezoekers.Het was een veeg teken om op te leven, maar Real bleef gevaarlijk en scherp, met als resultaat een 3-1 vanuit het niets, opnieuw door Vinícius.

Ze zullen weinig vertrouwen hebben in Liverpool op een goede afloop. In een stadion waar niemand is om You'll never walk alone te zingen, is Liverpool dit seizoen verre van onaantastbaar. En Real blijkt dit seizoen een stille sluipmoordenaar.

Volledig scherm Jürgen Klopp feliciteert de opponent. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.