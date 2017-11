Wijnaldum en Liverpool laten Sevilla op bizarre wijze ontsnappen

Georginio Wijnaldum stond in de basis en gaf de assist op de 0-1 van Roberto Firmino in de tweede minuut. Binnen een halfuur was Liverpool uitgelopen naar 0-3 door goals van Sadio Mané en opnieuw Roberto Firmino.



Na rust knokte Sevilla zich door twee treffers van Wissam Ben Yedder terug in de wedstrijd. In blessuretijd zorgde Guido Pizarro voor de gelijkmaker.