Wijnaldum slaat vaak toe in knockout-fase CL

LIVE | Bürki tikt vrije trap Di Maria uit de kruising, PSG op zoek naar beslissing

22:16 • Duel in Parc des Princes begint om 21.00 uur • Paris Saint-Germain moet in leeg stadion achterstand van 2-1 wegpoetsen tegen Dortmund • Scheidsrechter in Parijs is de Engelse arbiter Anthony Taylor