Wijnbergen is bij in degradatienood verkerende vrouwen Witkampers al bezig met volgend seizoen: ‘Er moet wat bij’

Dus is de werving van nieuwe speelsters in volle gang. De moed erin houden is volgens trainer Martin Wijnbergen daarom cruciaal. Witkampers won pas één van de veertien duels dit seizoen. Niet teveel naar de stand kijken, accepteren dat de situatie is zoals hij is en spelers proberen binnen te halen, predikte Wijnbergen. ,,Van de week krijg ik gelukkig wat speelsters die komen meetrainen. Het zijn allemaal meiden uit de regio die op serieus niveau willen spelen. Dus het is mijn taak het ze naar de zin te maken. Het is belangrijk dat we ze over de streep trekken. Er gaan bij ons namelijk ook speelsters stoppen.”