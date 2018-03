Wild is ook blij met zilver op WK

Nederland werd tweede met 35 punten, het Italiaanse koppel won brons met 20 punten. Kirsten Wild won eerder al twee gouden medailles dit WK op het omnium en de scratch. “Natuurlijk had ik hier ook graag een gouden medaille gewonnen, dat was ook de inzet maar ik denk dat we op waarde geklopt zijn door de Britse rensters. Wat we ook probeerden, ze wisten ons telkens te verslaan en staken er daarmee bovenuit. Dan kan ik ook tevreden zijn met zilver hoor. Verlies je met een punt, dan baal je, maar nu was het een duidelijke zaak. Amy en ik koppelen nog niet zo lang samen, ik hoop dat we nog wat progressie kunnen maken. ” Morgen start Wild nog op de puntenkoers. “De insteek blijft hetzelfde: ik ga elke keer voor het hoogst haalbare. De benen zijn nog goed, maar ook nu zijn er vooraf geen garanties.”