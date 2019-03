Wild verovert met Pieters wereldtitel koppelkoers

Wild behaalde voor de tweede dag op rij het goud. De twee wisten direct een kloof te slaan met de concurrentie, uiteindelijk bedroeg het verschil maar twee punten. ,,Het liep zo dat we direct uitliepen. Maar de koers werd door een val even stil gelegd en dat was eigenlijk jammer. Daardoor konden de anderen toch even bijkomen van het eerste deel. Op het laatst was het ideaal dat de Denen vooruit reden. Die pakten toen twee keer de maximale punten weg, waardoor wij ons alleen op de Australische vrouwen konden richten.”

De twee hebben veel werk gestoken in het samen koppelen. ,,We hebben er bewust voor gekozen om waar we konden samen te koppelen. Gewoon om de routine te krijgen”, zei Pieters. ,,Ondertussen doen we een koppelkoers 2.0 vergeleken met hoe we begonnen”, voegde Wild toe. ,,We hebben in onze selectie bij de mannen gelukkig ervaren renners waar we veel van leren. Verder is het een kwestie van veel doen. En van heel hard trainen. We hebben samen in Portugal in de aanloop naar dit WK goed afgezien in de training, maar dat was gelukkig niet voor niets. Verder vind ik het heel leuk om een titel te kunnen delen met iemand, we hebben het echt samen gedaan.”