Wild wint tweede etappe in Ladies Tour

Annemiek van Vleuten, die als negentiende binnenkwam in dezelfde tijd als Wild, bleef aan de leiding in het algemeen klassement. De Nederlandse kampioene won dinsdag de proloog in haar woonplaats Wageningen. Ze heeft een voorsprong van 5 seconden op haar landgenote Ellen van Dijk.



De Japanse Eri Yonamine reed woensdag na circa twintig kilometer weg uit het peloton en het duurde ruim vijftig kilometer voordat ze gezelschap kreeg van Ilona Hoeksma en Winanda Spoor. Tegen het jagende peloton bleek het trio evenwel niet opgewassen en toen het vooraan niet snel genoeg ging, trok de Japanse er op vijftien kilometer van de finish opnieuw alleen op uit.



Op twee kilometer van de meet werd Yonamine door de sprintersploegen en het peloton ingehaald. Daarna zegevierde Wild met het nodige machtsvertoon. Het is voor haar de vierde seizoenszege.



De Ladies Tour telt in totaal zes etappes. Donderdag staat er een individuele tijdrit over 16,9 kilometer in Roosendaal op het programma. Zondag eindigt de wedstrijd in het Limburgse Sittard.