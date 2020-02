Wild zevende na drie onderdelen omnium bij WK baanwielrennen

Kirsten Wild is weer wat plaatsen opgeschoven in het klassement op het omnium van de WK baanwielrennen in Berlijn. De 37-jarige titelverdediger uit Zwolle won het derde onderdeel, de afvalrace, voor de Italiaanse Letizia Paternoster en de Japanse Yumi Kajihara. Wild steeg van de dertiende naar de zevende plaats.