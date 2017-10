Wild: ‘Zilver was het hoogst haalbare’

Wild begon het slotonderdeel - de puntenkoers- al op de tweede plek. Eerder won ze goud op de afvalkoers. ,,Ik ging wel degelijk met een strijdplan de afsluitende puntenkoers in om opnieuw goud te winnen, maar ik had al snel in de gaten dat Archibald te sterk was om echt te bedreigen. Toen heb ik me op zilver gericht. Ik ben ook wel tevreden over hoe het omnium (een wedstrijd over vier onderdelen, red.) verlopen is. In de afvalrace had ik wat pech omdat ik door een fietswissel punten mis liep. Maar achteraf is dat niet doorslaggevend geweest. Archibald was gewoonweg de beste. En dan kun je best vrede hebben met zilver. Nadat ik vrijdag op het EK Puntenkoers samen met de andere favorieten eigenlijk gevangen zat in onze gezamenlijke tactiek, we gunden het elkaar niet, gaf deze wedstrijd weer meer voldoening. Op naar de koppelkoers van zondag. Ik ben in goeden doen en dat geldt ook voor Amy Pieters. In de trainingen ging het aflossen goed, ik hoop dat we voor de prijzen mee kunnen spelen.”