Willem II tegen Lincoln Red Imps of Rangers FC in derde EL-voorronde

Besmette Benoît Paire: ‘Fake bubbel op US Open’

9:23 De Franse tennisser Benoît Paire vindt dat er sprake is van ‘schijnveiligheid’ op de US Open. De nummer 23 van de wereld liet via Instagram voor het eerst van zich horen, nadat hij afgelopen weekeinde positief had getest op het coronavirus. Paire spreekt van een ‘fake bubbel’ in New York.