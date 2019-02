Willems en De Guzman treffen De Vrij, Promes en Sevilla tegen Slavia Praag

PEC Zwolle schrijft naar KNVB en Ajax: Draai datum uitduel terug naar 2 maart

13:57 PEC Zwolle heeft de KNVB en tegenstander Ajax verzocht de datum voor de uitwedstrijd in Amsterdam, die deze week ‘in het belang van het Nederlandse voetbal’ werd vastgesteld op woensdag 13 maart, terug te draaien naar zaterdag 2 maart. Dat heeft de directie van de eredivisionist de voetbalbond en Ajax in een brief laten weten. ,,Een duidelijker voorbeeld van competitievervalsing kan ik me niet bedenken.”