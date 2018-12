Willems en Frankfurt plaatsen zich met perfecte score voor knock-outfase

GA Eagles ongewij­zigd in topper tegen FC Den Bosch

13:17 Wie voorafgaand aan het seizoen had voorspeld dat op 14 december de nummers drie en één van de Keuken Kampioen Divisie tegenover elkaar zouden staan in De Adelaarshorst, was nu een flinke duit rijker. Feit is dat Go Ahead Eagles en FC Den Bosch vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) gaan strijden om het hoogste schavot van de eerste divisie.