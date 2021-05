Willems op zoek naar nieuwe club, Gosens op lijstje van Barça, Joaquín langer bij Betis

Campe­naerts: ‘Drie ritzeges in Giro is fantas­tisch voor de ploeg’

23 mei Victor Campenaerts sprak na de derde ritzege voor de ploeg Qhubeka-Assos van een geweldige dag voor het team. De Belg versloeg in de vijftiende etappe Oscar Riesebeek in een sprint en won daarmee zelf zijn eerste rit in een grote ronde. ,,Drie ritzeges in de Giro is fantastisch voor de ploeg”, zei hij.