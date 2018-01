Williams bevestigt Sirotkin als coureur, Kubica reserve

Met de komst van Sirotkin is de grid compleet. De jonge Rus was afgelopen seizoen testcoureur bij Renault. Bij Williams volgt hij Felipe Massa op die nu definitief afscheid neemt in de Formule 1. Een jaar eerder bleef de Braziliaan op verzoek van de renstal nog een jaar, omdat Valtteri Bottas de overstap maakte naar Mercedes en Williams een ervaren coureur nodig had.

,,Sergey heeft ons overtuigd met zijn snelheid, talent, technische feedback en werkethiek", aldus Paddy Lowe, de technische baas bij Williams. ,,Ik ben enorm blij dat hij samen met Lance in de Williams komt te zitten. We hebben een spannende line-up waarvan we geloven dat deze ons mooie resultaten gaat brengen."

Robert Kubica wordt de nieuwe reservecoureur. De Pool was ook in de race voor een vast zitje, maar die gaat dus naar Sirotkin. Kubica zal het team en de jonge coureurs ook begeleiden. Kubica heeft al jaren Formule 1-ervaring, maar moest in 2011 noodgedwongen afscheid nemen van de sport na een zeer zware rallycrash waarbij hij bijna zijn arm verloor. De arm is nog steeds verzwakt, maar de Pool heeft wel aangetoond dat hij in de F1-wagen kan plaatsnemen.

De grid voor komend seizoen: