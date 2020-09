Williams neemt revanche op Sakkari en staat in kwartfinale

Williams had in de eerste set aan een break in de zesde game voldoende voor de winst. De tweede set ging lange tijd gelijk op. Bij een stand van 6-5 liet Sakkari op de service van Williams eerst nog twee setpunten liggen. In de tiebreak benutte ze uiteindelijk haar vijfde setpunt.

In de derde set nam Sakkari een snelle voorsprong van 2-0, maar Williams knokte terug. In de achtste game leverde de Griekse opnieuw haar service in waarna de als derde geplaatste routinier de winst veiligstelde op haar tweede wedstrijdpunt.



Williams aast in New York op haar 24ste grandslamtitel. Daarmee zou ze het record evenaren van de Australische tennislegende Margaret Court. Tegen Sakkari had ze nog wat goed te maken. Bij het toernooi van Cincinnati, dat eind vorige maand op Flushing Meadows werd gehouden vanwege de coronacrisis, versloeg de nummer 22 van de wereld Williams in de derde ronde in drie sets.