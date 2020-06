Williams toont nieuwe kleurstelling

Géén duels zondag 20.00 uur, zes speelron­des in januari, competitie dóór bij lokale coronagol­ven

10:16 Mocht Nederland een tweede coronagolf krijgen, dan komen er in het betaald voetbal extra mogelijkheden om wedstrijden in te halen. De speeldagenkalender voor komend seizoen is historisch flexibel ingericht. Nieuw is ondermeer dat wedstrijden uit de ene regio straks verplaatst kunnen worden naar een andere, mochten ergens regionale beperkingen gelden. Verder valt op: zondagavond 20.00 uur wordt géén vaste aanvangstijd.