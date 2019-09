Williams tot en met 2025 met Mercedes-motoren

De voorheen zo toonaangevende renstal van Sir Frank Williams, die zeven wereldkampioenen leverde in de Formule 1, is de laatste jaren afgegleden tot een achterhoedeteam. Dit seizoen pakte Williams pas één punt, vorig jaar stokte de teller bij zeven punten.



De overstap van Renault-motoren naar krachtbronnen van Mercedes bleek in de eerste jaren wel succesvol. In 2014 en 2015 eindigde het team als derde in het WK voor constructeurs en werden heel wat podiumplaatsen behaald met de coureurs Valtteri Bottas en Felipe Massa. Daarna ging Williams echter steeds minder presteren.