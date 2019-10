Willian schiet Chelsea naar winst in Lille

Chelsea kwam in de 22ste minuut op voorsprong. Fikayo Tomori gaf een goede voorzet op Tammy Abraham, die de bal randje buitenspel kreeg aangespeeld en oog in oog met doelman Mike Maignan geen fout maakte. Tien minuten later zette zijn landgenoot Victor Osimhen de stand weer gelijk door raak te koppen uit een hoekschop. Jorginho kreeg enkele seconden voor het rustsignaal nog de kans op de voorsprong, maar schoot op de paal.



In de tweede helft maakte Chelsea de betere indruk, maar was het razendsnelle Lille een aantal keer dicht bij de tweede treffer. Willian maakte een kwartier voor tijd een einde aan alle onzekerheid door op aangeven van Callum Hudson-Odoi met een stuit de bal in het doel te werken.



Chelsea verloor de eerste wedstrijd in de poulefase met 0-1 van Valencia. De ploeg van Frank Lampard heeft nu evenveel punten als Valencia, maar een beter doelsaldo. Ajax leidt de groep met 6 punten uit 2 wedstrijden.