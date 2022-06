Wimbledon geeft Tim van Rijthoven wildcard: ‘Zou prachtig zijn om Novak Djokovic te loten’

,,We hebben de wildcard binnen”, bevestigt Van Rijthoven. ,,Ik ga voor het eerst in mijn carrière in het hoofdtoernooi van een Grand Slam spelen. Het is echt fantastisch. Ongelooflijk, eigenlijk. Niet te beschrijven.” De Roosendaler hoorde meteen nadat hij zondagmiddag in de finale van Rosmalen Daniil Medvedev had verslagen dat hij een kans zou maken op een wildcard voor Wimbledon. Twee dagen later al kreeg hij dus het verlossende woord.

Hij kreeg het op het moment dat hij al besloten had om niet meer mee te doen aan het Challenger-toernooi van Ilkley. Maar via nòg een wildcard kan hij wel nog een ander voorbereidingstoernooi op gras spelen, nu hij niet meer mee hoeft te doen aan de kwalificatie voor Wimbledon. ,,We zijn bezig met wildcards voor Eastbourne en Mallorca”, vertelt hij. ,,Voor Eastbourne kan ik een wildcard krijgen voor het kwalificatietoernooi, voor Mallorca misschien voor het hoofdtoernooi. Eén van die twee moet ik snel gaan aanpakken, want ik wil wel wedstrijden blijven spelen tot aan Wimbledon.”

Op Wimbledon zijn er overigens geen punten voor de wereldranglijst te behalen, omdat er van de toernooiorganisatie geen Russen en Wit-Russen mee mogen doen. Dat gegeven versterkt de wens van Van Rijthoven voor zijn loting in de eerste ronde. ,,Ik droomde er als klein kind van om daar te staan en nu sta ik er. Daarom zou het prachtig zijn om tegen Novak Djokovic te loten in de eerste ronde. Zeker nu er geen punten te verdienen zijn, lijkt me dat heel vet.”

Door zijn wildcard is Van Rijthoven, naast Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor, de derde Nederlander in het hoofdschema van Wimbledon. Het is voor het eerst sinds Roland Garros 2016 dat er drie Nederlanders meedoen aan het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Toen kwamen Robin Haase, Thiemo de Bakker en Igor Sijsling, de huidige trainer van Van Rijthoven, in actie in Parijs.