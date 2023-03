Wimbledon laat Russische en Belarussische tennissers weer toe: ‘Een ongelooflijk moeilijke beslissing’

Russische en Belarussische tennissers zijn komende zomer welkom op Wimbeldon. Ze moeten dan wel onder neutrale vlag deelnemen. Dat is een wijziging ten opzichte van vorig jaar, toen de organisatie van het Britse grandslamtoernooi de deur dicht hield voor tennissers uit beide landen, vanwege de oorlog in Oekraïne.

Een voorwaarde voor de deelname van de Russen en Belarussen is dat ze de oorlog niet steunen en dat ze niet gefinancierd mogen worden door partijen uit een van de twee landen. De eisen zijn opgesteld in samenspraak met de Engelse tennisbond, de regering en de grote bonden in het internationale tennis. Het betekent dat topspelers zoals Aryna Sabalenka (WTA-2) en Daniil Medvedev (ATP-5) weer mogen meedoen.

Als gevolg van het weren van de Russen en Belarussen besloten de tennisbonden ATP en WTA vorig jaar geen punten toe te kennen op Wimbledon. ,,Er was een sterke en zeer teleurstellende reactie van sommige bestuursorganen in tennis op het standpunt dat vorig jaar door de All England Club en de LTA werd ingenomen, met gevolgen die - indien de maatregel zou worden voortgezet - schadelijk zouden zijn voor de belangen van spelers, fans, het toernooi en het Britse tennis”, aldus de organisatie.

,,We blijven de invasie van Rusland volledig veroordelen en onze oprechte steun blijft bij de bevolking van Oekraïne. Dit was een ongelooflijk moeilijke beslissing, die niet lichtvaardig is genomen of zonder veel aandacht voor degenen die erdoor getroffen zullen worden”, aldus Ian Hewitt, de voorzitter van de All England Club.

,,Wij zijn van mening dat, alle factoren in overweging nemend, dit de meest geschikte regeling is voor The Championships voor dit jaar. Als de omstandigheden wezenlijk veranderen tussen nu en het begin van The Championships, zullen we dat overwegen en adequaat reageren.”

Het grandslamtoernooi in Londen wordt van 3 tot en met 16 juli gespeeld. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Novak Djokovic en Jelena Rybakina.

