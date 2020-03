Wimbledon sluit spelen zonder publiek uit

Na de streep door de Olympische Spelen van Tokio in de ook door corona geteisterde sportwereld staan deze zomer nog twee grote sportevenementen op het programma: Wimbledon en de Tour de France. De laatste meldde vandaag nog monter dan maar zonder publiek door Frankrijk te willen koersen, maar voor het tennistoernooi in Londen is dat geen optie.

De All England Lawn Tennis and Croquet Club, de organisator van het Grand Slam-toernooi in de Engelse hoofdstad, komt volgende week bij elkaar voor een spoedvergadering en zal dan een besluit nemen. Alle opties staan op: uitstel of zelfs afstel.

Het voorstel om Wimbledon door te schuiven naar de vrijgekomen periode van de Olympische Spelen (tussen 24 juli en 10 augustus), om zo in elk geval een maandje tijd te winnen in de strijd tegen het coronavirus, is ook een optie. Een verschuiving naar de herfst, zoals Roland Garros heeft gedaan, lijkt in het doorgaans kletsnatte Londen ondenkbaar. Het Wimbledon-complex beschikt slechts op twee banen over een dak.

De organisatie waarschuwt wel voor de kosten en moeilijkheden van uitstel.

De druk op Wimbledon is de laatste dagen flink toegenomen, nadat premier Boris Johnson de coronamaatregelen voor Groot-Brittannië eerder deze week flink had aangescherpt.