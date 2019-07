Wimbledon-sprookje Gauff (15) duurt voort

De jongste qualifier ooit werd gekoppeld aan de oudste vrouw in de eerste ronde: Venus Williams. Het werd twee keer 6-4 voor Gauff, die zich daarmee op mocht maken voor de tweede ronde in Londen. Daarin was Rybarikova uit Slowakije de tegenstander. De Slowaakse stond twee jaar geleden nog in de halve finale van Wimbledon en is de nummer 139 van de wereld, Gauff de nummer 313 van de wereld.



In die partij liet Gauff zien dat haar ongekende stunt in de eerste ronde geen toevalstreffer was. De eerste set ging met 6-3 naar Gauff, die haar opponent bij een stand van 3-2 wist te breken. En ook in de tweede set wist Gauff, wederom fanatiek aangemoedigd, snel te breken. Bij een 1-1 stand snoepte de vijftienjarige de service van Rybarikova af en maakte er zodoende 2-1 van. Dat verschil maakte de Slowaakse vervolgens niet meer goed. Gauff liep uit naar 6-3.



In de volgende ronde mag Polona Hercog, de Sloveense nummer 60 van de wereld, proberen om de absolute revelatie van Wimbledon te stoppen.