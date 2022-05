Wimbledon streeft naar meer gelijkheid en schrapt aanspreektitel ‘Miss’ en ‘Mrs’ van winnaarsbord

met Video Droomstart voor golfer Joost Luiten op Dutch Open; tweevoudig toernooi­win­naar aan de leiding

Joost Luiten had zich donderdag geen betere start kunnen wensen van de 102de editie van het Dutch Open. De 36-jarige golfer en tweevoudig winnaar van het toernooi voert na de eerste ronde het klassement aan met zeven slagen onder par op de baan van Bernardus in Cromvoirt. „Dit is een lekker begin en dat geeft vertrouwen voor de komende dagen.”

26 mei