Wimbledon verhoogt prijzengeld opnieuw fors

De verliezers in de eerste ronde ontvangen tijdens de komende editie 45.000 pond (ruim 52.000 euro). Spelers die in 2011 in de eerste ronde werden uitgeschakeld kregen 'slechts' 11.500 pond, wat bijna een verviervoudiging betekent in het tijdsbestek van acht jaar.

Voor de toernooiwinnaars ligt 2,35 miljoen pond (ruim 2,7 miljoen euro) klaar. De kampioenen ontvangen ruim een ton meer dan vorig jaar.



Wimbledon maakt tevens bekend dat de bouw van het dak op Court 1 af is. Het toernooi gaat tijdens de komende editie nog geen gebruikmaken van de schotklok, die voorkomt dat spelers te lang de tijd nemen voor hun service. Volgens de organisatie is het waarschijnlijk dat de schotklok in 2020 wel wordt gehanteerd.



Het toernooi begint op maandag 1 juli.