Wimbledonwinnares Jana Novotna (49) overleden

De tennisster won Wimbledon in 1998 en veroverde daarnaast liefst zestien grandslamtitels in het dubbel. Novotna pakte op de Olympische Spelen drie medailles: twee keer zilver in het dubbel (Seoul 1988 en Atlanta 1996) en individueel brons in Atlanta. Met Tsjechië veroverde ze in 1988 de Fed Cup. ,,Voor iedereen die haar kende, was Jana zowel op als naast de baan een bron van inspiratie'', zei voorzitter Steve Simon van de vrouwentennisbond WTA. ,,Haar ster zal altijd blijven schijnen. In gedachten zijn we bij de familie van Jana.''

Serve en volley

Novotna was vooral bekend door haar spel van 'serve en volley'. Na de opslag zocht de blonde Tsjechische graag snel het net op. Het leverde haar precies honderd titels op: 24 individueel en liefst 76 in het dubbel. Na verloren finales van de Australian Open (1991) en twee keer Wimbledon (1993 en 1997) pakte ze in 1998 dan eindelijk haar gedroomde individuele succes op het 'heilige' gras in Londen. Ze versloeg de Française Nathalie Tauziat in de finale in twee sets. De hoogste positie van Novotna op de wereldranglijst was plek twee.



De Tsjechische was nog veel succesvoller in het dubbel (vrouwen en gemengd). Ze won vier keer de Australian Open, drie keer Roland Garros, vijf keer Wimbledon en vier keer de US Open. Novotna stopte in 1999 en werkte daarna een tijdje als tv-commentator en trainer. Ze werd in 2005 opgenomen in de Hall of Fame van het tennis.