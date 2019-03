‘Winnen is het belangrijkste, een wereldrecord is mooi’

De tweevoudig olympisch kampioen (1000 en 1500 meter) gooit in het weekeinde tijdens de wereldbekerfinale in Salt Lake City op de snelste ijsbaan ter wereld nog één keer alle remmen los. ,,Zó vaak kom je hier niet, dus als je er bent, moet je er zeker voor gaan. Maar het winnen van beide races is voor mij het belangrijkste'', benadrukt Nuis (29). ,,Het zou echt heel mooi zijn om ook nog een wereldrecord te rijden, maar het is zeker geen ramp als dat niet gebeurt.‘’



Nuis weet naar eigen zeggen al twee jaar dat een mondiale toptijd erin zit, zeker op de 1000 meter. ,,Ik reed in februari 2017 in Calgary al 1.06,51, dat was 0,09 seconde boven het wereldrecord. Was is dat nou voor een verschil? Een scheet en je bent er. Maar alles draait om een vlekkeloze rit. Elke slag moet raak zijn, een klein foutje is al fataal als je op jacht bent naar een wereldrecord. Daarom wil ik er niet mee bezig zijn. Ik richt me volledig op mezelf, op mijn eigen race en op mijn techniek. Dan zien we vanzelf wel wat het eindresultaat is.''