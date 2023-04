Winnende Mourinho geeft complimenten aan Feyenoord: ‘Maar blijf niet weer tien maanden huilen’

Trainer José Mourinho gaf na de winst van AS Roma op Feyenoord na verlenging (4-1) in de kwartfinale van de Europa League de complimenten aan de koploper van de Eredivisie. ,,Ze hebben goede spelers en een goede trainer. Ze worden verdiend kampioen en ze hebben enorm gevochten tegen ons. Het waren twee geweldige wedstrijden. Ze hebben het ons heel lastig gemaakt”, zei hij.

Maar Mourinho zou Mourinho niet zijn, als hij niet toch ook nog een stekeligheid te berde bracht. ,,Wat ik jullie Nederlanders wel wil meegeven”, zei de Portugees ook nog in de perszaal van Stadio Olimpico in Rome. ,,Blijf nu niet in deze teleurstelling hangen, net als vorig jaar na de verloren finale van de Conference League. Richt je gewoon op de volgende wedstrijd en probeer die te winnen. Blijf niet weer tien maanden huilen. Daar schiet je niets mee op.” AS Roma versloeg Feyenoord vorig seizoen in de finale van de Conference League (1-0).

Mourinho was ook vol lof over zijn eigen ploeg. ,,Misschien denken anderen er verschillend over, maar in mijn ogen heeft het elftal goed gespeeld, in een moeilijke wedstrijd. We hebben onze beperkingen, maar dit team is een familie. Ik ben ervan overtuigd dat de fans blij naar huis zouden zijn gegaan, ongeacht het resultaat. Ik ben ook nooit boos als we het niet goed doen, omdat ik weet dat deze spelers alles geven.”

AS Roma ontmoet in de halve finale van de Europa League op 11 en 18 mei Bayer Leverkusen, dat Union uitschakelde. De Duitsers wonnen donderdag de tweede wedstrijd in België van Union (1-4), mede door twee doelpunten van Nederlandse makelij. De eerste wedstrijd in Duitsland was geëindigd in 1-1.

Maar Mourinho wenste nog niet vooruit te kijken naar die ontmoeting. ,,We moeten de Europa League nu vergeten, zoveel mogelijk rusten en ons richten op de Serie A.” Daarin zijn de Romeinen vierde en zijn nog volop in de race voor een plek in de Champions League.