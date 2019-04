Winst Woods levert gokker ruim één miljoen euro op

Orhan Džepar is blij met zijn basisplek, maar hij kijkt nu al verder dan Go Ahead Eagles

9:14 Hij verslikte zich zaterdagochtend nog net niet in de laatste slokken van zijn thee. Maar dat zijn naam als allerlaatste op het bord verscheen in de basisploeg van Go Ahead Eagles voor de wedstrijd van maandagavond tegen Jong Ajax kwam ook voor Orhan Džepar als een volslagen verrassing.