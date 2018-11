Winterstop in Wennemars Arena, Smeekens spot vliegtuig bovenop Japanse flat

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

De schaatstoppers uit Nederland hebben deze week de reis naar het Japanse Obihiro gemaakt om tijdens de eerste wereldbekerwedstrijden te strijden om de ereplaatsen. Maar ook Femke Beuling uit Emmeloord (midden) en Gijs Esders uit Diepenveen (links) hopen te verrassen in Japans. Als je goed luistert, hoor je ‘jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’ op de achtergrond. Succes!

Iemand nog een goede bladblazer te leen? Oud-schaatser en huidig schaatscommentator Erben Wennemars kan er wel eentje gebruiken voor het voetbalveldje achter zijn huis. Al zegt de Zwollenaar dat het eigenlijk niet nodig is. Het is winterstop in de Champions League van de Wennemars Arena.

Dit kan geen toeval zijn! Schaatsster Lotte van Beek uit Zwolle is in Japan en liep haar eigen naam tegen het lijf naast de ijsbaan. In het groot, Big in Japan! Dit moet de World Cup van Lotte worden, dat kan niet anders!

Giraffes kom je niet zo snel tegen als je doorgaans alleen maar op de fiets op verharde wegen rijdt. Maar soms is er tijd voor andere belangrijke zaken, merkte kersvers wereldkampioene wielrennen op de weg, Anna van der Breggen. Tijdens haar huwelijksreis - de Zwolse stapte eind oktober in het huwelijksbootje met Sierk Jan de Haan - spotte ze meerdere wilde dieren tijdens een safari in Oeganda. Oh, en gefeliciteerd nog natuurlijk!

Over lachen en gezichten gesproken. Bij de voetbalsters van Oranje zal die lach voorlopig niet verdwijnen. Deze week plaatste de ploeg zich voor het WK, volgend jaar in Frankrijk. Hoewel de inzet van Danique Kerkdijk uit Olst niet nodig was tegen de Zwitserse tegenstander, vierde ook zij het behalen van het eindtoernooi groots met onder anderen Lieke Martens. Eén team, één prestatie. Eén droom?

Huh? Zie ik daar nu....? Echt? WTF? Dat moet schaatser Jan Smeekens hebben gedacht toen hij in Japan deze foto (even swipen) maakte. De Raaltenaar is in Obihiro voor de eerste werelbekerwedstrijd van het seizoen en zag vanuit zijn appartement een vliegtuigje op het dak van een flat staan. Hoe komt die daar nu? Gelukkig heeft Smeekens met teamgenoot bij Lotto Jumbo Thomas Krol uit Deventer een echte piloot in de buurt....