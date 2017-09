Wippert grijpt etappewinst in Alberta

Max: Vijfde of zesde is realistisch doel

8:50 Na zijn briljante kwalificatie in de Italiaanse regen (tweede achter Lewis Hamilton) is Max Verstappen vandaag veroordeeld tot een inhaalrace. Vanwege gridstraffen start hij pas als 14de aan de GP van Italië, waarin regen hem vanmiddag niet gaat helpen. ,,Maar vijfde of zesde is nog altijd een realistisch doel.''