Wisselvallige Van Gerwen incasseert pijnlijke nederlaag in Premier League Darts

Van Gerwen over zijn slechtste optreden ooit in Premier League: 'Ik was tegen mezelf aan het vechten’

20 april Michael van Gerwen heeft in de zesde speelronde van de Premier League Darts een belangrijke overwinning geboekt op titelverdediger Glen Durrant. De vijfvoudig winnaar van de prestigieuze competitie speelde gisteravond ver onder zijn niveau, maar zegevierde in Milton Keynes wel met 7-3 in legs. ,,Het was een slecht optreden van ons allebei, maar voor mij telt de winst en dat is nu het belangrijkste”, stelde hij vast.