WK allround gaat ongehoord spannende slotdag in

Hoe moeten we de kansen inschatten op de 1500 meter? Van Patrick Roest weten we dat dit vermoedelijk zijn beste afstand is. De 22-jarige Lekkerkerker won zilver in Pyeongchang op de schaatsmijl. Pedersen boekte al eens een wereldbekerzege op deze afstand, maar stelde teleur in Pyeongchang met een negende plek. En Kramer? Het is altijd even afwachten hoe zijn 1500 meter loopt. Maar de Fries heeft altijd nog de 10.000 meter achter de hand. Een razendspannende slotdag tekent zich af.