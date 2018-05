WK voor rolstoelers: week lang toptennis in Apeldoorn

videoDe selectie van de rolstoeltennissers van Nederland bereidt zich in Apeldoorn voor op de World Team Cup. De equipe van bondscoach Dennis Sporrel gaat vanaf maandag de strijd aan met de beste landen van de wereld. ,,Dit is echt toptennis’’, aldus Sporrel.

Op de sportparken van TV De Maten en TC De Sprenkelaar in Apeldoorn wordt hard gewerkt om de banen en accommodaties klaar te maken voor de BNP Paribas World Team Cup voor rolstoeltennis. Een immense tribune wordt op het centrecourt van De Sprenkelaar klaargemaakt voor de vele supporters die verwacht worden. ,,Hier komen de beste rolstoeltennissers van de wereld bij elkaar”, zegt Sporrel. ,,Het wordt echt spectaculair.”

Inzet is aan de ene kant het terughalen van de wereldtitel bij de vrouwen. ,,De wereldtitel hebben we vorig jaar aan China moeten laten en die willen we terug’’, klinkt het resoluut uit de mond van de keuzeheer bij de rolstoeltennissers. ,,En dat behoort tot de mogelijkheden. We staan al jaren aan de top bij de vrouwen, hebben met Ester Vergeer een hele mooie periode gehad, daar willen we naar terug.’’

Mannen

Bij de mannen is die opdracht niet zo simpel, weet Sporrel. Nederlands topspeler Sam Schröder komt niet in actie. ,,Die beslissing hebben we net moeten nemen. Sam heeft een paar weken geleden een zware operatie ondergaan. Hij is op de weg terug, maar het is niet verstandig om nu al te gaan spelen. Jammer, maar zijn gezondheid gaat natuurlijk voor’’, legt Sporrel uit.

Dan moet het komen van Maikel Scheffers en Tom Egberink, de nummers 10 en 16 van de wereld. ,,Samen met Rody de Bie en Ruben Spaargaren moeten zij in de toekomst de top 10 gaan bestormen. Alles met in het achterhoofd dat we in Tokio in 2020 medailles willen gaan halen.’’

Volledig scherm De selectie van de Nederlandse rolstoeltennissers traint op de banen van TC De Sprenkelaar. Maandag begint in Apeldoorn de BNP Paribas World Team Cup, het WK voor landenteams. © Walter van Zoeren

Die opdracht wordt lastig, weet Sporrel. ,,Maar we gaan er wel voor. We staan bekend als rolstoeltennisland, maar de concurrentie in de wereld is enorm. Landen als China en Japan hebben een veel grotere vijver waar ze talent uit kunnen vissen. Daar komen soms wel 2000 tennissers op talentendagen af. Dat is in Nederland veel minder.’’

In het rolstoeltennis moet dan ook veel verbeterd worden, weet de bondscoach. ,,Daar gaan we mee aan de slag. We willen de talenten nog beter gaan faciliteren, meer fulltime programma’s gaan aanbieden. Want anders is het niet te betalen voor de spelers. Een fulltime coach is erg duur en dat verdien je op dit moment nog niet terug met prijzengeld. Aan de andere kant hebben we in Nederland de kracht om spelers bij elkaar te brengen en samen te laten trainen.’’

Start

De World team Cup rolstoeltennis begint maandag 28 mei en wordt gespeeld op de tennisparken van TV De Maten en TC De Sprenkelaar in Apeldoorn. De finales, naast de dames- en herencategorie ook de quats en jeugd) worden gespeeld op zaterdag 2 en zondag 3 juni.