WK-selectie bekend: Nederland met Van der Poel en Mollema naar Yorkshire

Mathieu van der Poel en Bauke Mollema zitten in de selectie voor het WK wielrennen. Ook de vrouwen treden aan met een ijzersterke selectie voor de wedstrijden in het Engelse Yorkshire, eind deze maand.

Naast Van der Poel en Mollema zijn ook Niki Terpstra, Dylan van Baarle, Mike Teunissen, Sebastian Langeveld, Jos van Emden en Pieter Weening opgenomen in het team. Voor de tijdrit zijn Dylan van Baarle en Jos van Emden aangewezen om voor de wereldtitel te gaan.



Bondscoach Koos Moerenhout over de samengestelde selectie: ,,We hebben zowel voor de mixed relay, de tijdrit en de wegkoers een mooie ploeg kunnen samenstellen waarmee we op jacht gaan naar eremetaal. Ik heb het volste vertrouwen in de individuele- en teamkwaliteiten van deze sterke lichting renners.”

Vrouwen

De selectie van de vrouwen kent meerdere favorieten voor de wereldtitel, zo onderschrijft ook bondscoach Loes Gunnewijk. ,,Het is geen verrassing dat de Nederlandse elite-vrouwen tot de favorieten behoren op de WK. We staan met het sterkst mogelijke team aan de start, waarbij wij in de wegwedstrijd met verschillende scenario’s de wedstrijd hopelijk in ons voordeel kunnen beslissen. Vanzelfsprekend is het team enorm gemotiveerd om de wereldtitels in zowel de tijdrit als de wegwedstrijd weer mee naar huis te nemen.”

Op de tijdrit mogen Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Lucinda Brand voor de wereldtitel strijden. Voor de wegwedstrijd zijn ook Chantal Blaak, Amy Pieters, Floortje Mackaij, Demi Vollering en Marianne Vos opgeroepen.

Mixed relay

De mixed relay wordt gereden door Amy Pieters, Lucinda Brand, Riejanne Markus, Jos van Emden, Koen Bouwman en Bauke Mollema. Het is een ploegentijdrit in estafettevorm. De mannen beginnen, waarna de vrouwen na veertien kilometer aflossen. De tweede wielrenster die over de streep komt, klokt de eindtijd. Op het EK in Alkmaar pakte Nederland op dit onderdeel de gouden medaille.

Data