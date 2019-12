WK-sensatie Sherrock ‘deadly on the doubles’, maar Dobey overleeft

Door Max van der Put



Je zal maar tégen Fallon Sherrock moeten gooien. Chris Dobey deed wat nonchalant vrijdagmiddag, maar moet toch ook onder de indruk zijn geweest van de orkaan van geluid die het publiek in Alexandra Palace produceerde bij elke 180 van The Queen of the Palace. Of eigenlijk bij elke treble 20 van de alleenstaande moeder uit Buckinghamshire. En geregeld golfde massaal ‘Oooh baby - oeh, ah - i wanna knooooow, will you be my girl’ door de hal.



En alsof dat nog niet genoeg was, klonk er niet alleen bij de opkomst van Dobey een hels fluitconcert maar ook bij vrijwel elke worp van de derde man die het dit WK opnam tegen Sherrock. Het leek er heel even op dat Dobey haar derde scalp ging worden. ‘Tegen de darts’ pakte de 25-jarige parttime-kapster meteen de eerste set! Zou het dan wéér gaan gebeuren, nadat Ted Evetts (3-2) en nummer 11 van de wereld Mensur Suljovic (3-1) zich al stuk beten op de in het roze gehulde Sherrock?