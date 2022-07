WK-stand Formule 1 | Max Verstappen behoudt leiding, Charles Leclerc wipt over Sergio Pérez heen

WIMBLEDON Tennisster Rose Marie Nijkamp (16) uit Apeldoorn stunt door de dubbelti­tel op Wimbledon te pakken

Het was haar eerste optreden ooit op het magische toernooi van Wimbledon. En gelijk sleepte ze op het Londense gras een titel in de wacht. De Apeldoornse tennisster Rose Marie Nijkamp (16) triomfeerde met de Keniaanse Angella Okutoyi in het dubbelspel voor de jeugd.

9 juli