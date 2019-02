WK wielrennen in 2023 in Glasgow

DAGBOEK WK INZELL Vijf Nederland­se medailles en bont uitgedoste supporters op WK afstanden in Inzell

7 februari DAGBOEK 2. Zo, dag 1 van het WK afstanden in Inzell zit er op en Nederland heeft al drie medailles. Geen gekke oogst na één dag natuurlijk, maar stiekem had ik op meer gehoopt in dit dorpje dat voor een paar dagen het zenuwcentrum van het mondiale schaatsen is. Sportverslaggever Walter van Zoeren is erbij namens de Stentor en volgt de schaatsers uit ons verspreidingsgebied. En hun supporters.