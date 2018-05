Woelig Olympique Marseille telt eindelijk weer mee

Zonder Evra overleefde Marseille de groepsfase en soms miraculeus de latere rondes, zoals de halve finale tegen Salzburg, met een doelpunt van verdediger Rolando in de verlenging. Winst vanavond in Lyon is voor Marseille noodzakelijk om volgend seizoen aan de Champions League mee te mogen doen, want in de Franse competitie, waarin het vierde staat, is het afhankelijk van Lyon en Monaco.



Maar het is al heel wat dat Marseille weer in de buurt van die rivalen staat. Dateert de laatste Europese titel van 1993 (de Champions League, het is nog altijd de enige Franse club is die de grootste Europese trofee heeft gewonnen), de nationale titel won de club in de laatste 25 jaar slechts eenmaal (2010).



Dimitri Payet, een van de geslaagde aankopen van vorig jaar, is het brein en de ster, geflankeerd door de snelle Florian Thauvin en Argentijn Lucas Ocampos. De spitsen (Valère Germain en Konstantinos Mitroglou) zijn niet echt bijzonder, maar het zwakste punt is de verdediging, die tegen mannen als Diego Costa en Antoine Griezmann, geboren op 50 kilometer van het stadion in Lyon, zullen afzien.