Wolff drie jaar langer bij Mercedes, INEOS nieuwe aandeelhouder

Het kwam al niet meer als verrassing, omdat Toto Wolff de laatste weken meermaals door liet schemeren dat zijn werk bij Mercedes nog niet af is. Vandaag volgde de officiële bevestiging van zijn contractverlenging. De Oostenrijker blijft ook de komende drie jaar de eindverantwoordelijke bij de sterkste Formule 1-renstal van de laatste jaren, waar hij ook aandeelhouder is.



Naast Wolff en Daimler AG verwelkomt het team INEOS als derde aandeelhouder. De chemiegigant stond dit jaar al als hoofdsponsor op de auto en is geen onbekende in de sportwereld. Zo sponsort INEOS een wielerploeg, is het actief in het voetbal en sponsorde het vorig jaar de geslaagde recordpoging van Eliud Kipchoge tijdens de eerste marathon onder de twee uur in Wenen.

Daimler, dat tot nu toe 60 procent van de aandelen van het Formule 1-team in handen had, reduceert dat tot een derde. Wolff had dertig procent van de aandelen in bezit en dat neemt iets toe, zodat INEOS, Daimler en de Oostenrijker nu allemaal een gelijk deel in handen hebben.

,,Dit is een uniek moment om in te stappen bij een team dat aan de top staat, maar waar nog steeds potentie is om te groeien”, zegt INEOS-topman Jim Ratcliffe in een communiqué.

Wolff rept op zijn beurt over een ‘nieuw hoofdstuk’ voor Mercedes en is blij met nog eens drie jaar als teambaas. ,,Dit team voelt als familie voor me. We hebben zoveel hoogte- en ook dieptepunten samen meegemaakt dat ik me geen betere groep mensen voor kon stellen om samen mee te werken in deze geweldige sport.”

De verwachting is dat na Wolff ook Lewis Hamilton spoedig duidelijkheid geeft over zijn toekomst bij Mercedes, waar hij na alle waarschijnlijkheid zeker voor nog één seizoen bijtekent.

