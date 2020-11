Wolff: ‘Het gaat rondkomen met Lewis, hij is alleen nóg duurder geworden’

PodcastTeambaas Toto Wolff van Mercedes start over een paar dagen de onderhandelingen met Lewis Hamilton over een contract voor volgend jaar. De huidige verbintenis tussen de Duitse renstal en de Britse coureur, die zondag in Turkije zijn zevende wereldtitel binnenhaalde, loopt binnenkort af.

,,We vliegen nu terug naar huis met de zevende wereldtitel van Lewis op zak, dan kan je niet over een contract gaan praten. Dat zou geen recht doen aan zijn prestatie", zei Wolff bij de BBC. ,,We geven het een paar dagen en dan gaan we erover praten.”

Lees ook Dit is er nog te winnen voor F1-legende Lewis Hamilton

Het lijdt geen twijfel dat Hamilton volgend jaar weer voor Mercedes rijdt in de Formule 1. ,,Die deal komt rond, ongetwijfeld”, zei de Brit nadat hij op Istanbul Park in stijl het kampioenschap had binnengehaald. ,,Ik wilde eerst de titel hebben en dan pas praten over contractverlenging. Die klus is geklaard en de komende weken zal er wel wat ruimte zijn om te praten.”

Met zeven wereldtitels deelt Hamilton nu het record met Michael Schumacher. Hij kan de Duitser komend jaar ook op dat gebied gaan overtreffen. ,,Lewis is nu wel nog duurder geworden”, zei Wolff met een knipoog. “Onze relatie gaat zoveel verder dan alleen de zakelijke kant, het is gebaseerd op vriendschap, op vertrouwen. We houden beiden niet van de dag waarop we gaan onderhandelen. Dat is het enige moment waarop we niet dezelfde belangen hebben. De beste deal is als beide partijen niet helemaal tevreden van tafel gaan.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens Wolff is het een kwestie van tijd totdat de handtekeningen worden gezet. ,,Maar ik ga er geen druk op zetten door te zeggen dat we voor de race in Bahrein of in Abu Dhabi het nieuwe contract willen aankondigen. Als het rond is, dan is het rond.”

De Oostenrijkse teambaas zinspeelde zelf ook op een langer verblijf bij Mercedes. Het gerucht ging dat Wolff zou gaan stoppen. ,,Lewis houdt van racen en van de competitie, net als het team en ik. Ik zie ons dus nog wel een jaar doorgaan. En daarna hebben we die enorm uitdagende veranderingen van de regels voor 2022.”

Volledig scherm Lewis Hamilton (links) en teambaas Toto Wolff. © AP