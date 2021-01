Wolff: Nieuw contract Hamilton is aanstaande, maar niet weer voor drie jaar

Door Arjan Schouten



Begin deze maand vierde Lewis Hamilton zijn 36ste verjaardag. Topfit is hij nog, als zevenvoudig wereldkampioen. Vorige week nog trainend op hoogte, in de sneeuw. Maar ook zijn jaren gaan tellen. En hoeveel toekomst heeft hij nog in de Formule 1, als dertiger? Hoeveel jaren wil hij nog racen? De voorrang geven aan die sportieve ambities, boven alle andere doelen die hij zich gesteld heeft? Het lijkt allemaal op tafel te liggen nu, tijdens de onderhandelingen met Mercedes die al weken duren.



,,Een akkoord kan ik nog niet melden, maar ik weet wel dat het binnenkort goed gaat komen’‘, vertelde teambaas Toto Wolff in een interview met het Duitse RTL, waarin hij door liet schemeren dat de Brit niet opnieuw een meerjarencontract gaat tekenen bij de kampioenenstal. ,,Weer een verbintenis voor drie jaar, dat is niet mijn verwachting”, aldus Wolff, die wijst op het budgetplafond dat in werking treedt in de Formule 1 en de technische regels die in 2022 flink op de schop gaan. ,,Daarom moeten wij als team onze ogen open houden.‘’