Wonderlijke flater verliezende Weghorst, Bosz met één been in kwartfinale EL

GA Eagles moet in de buidel: vuurwerk­boe­te blijft overeind

18:33 Go Ahead Eagles is door de tuchtcommissie van de KNVB gestraft voor het afgestoken vuurwerk in de uitwedstrijd tegen De Graafschap op 1 december. De Deventer club moet een bedrag van 3.750 euro overmaken naar Zeist, maar gaat in hoger beroep tegen de sanctie.