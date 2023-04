Wordt deze nieuwe pijl de klapschaats van het darten? ‘Je moet het een eerlijke kans geven’

Serdar Gözübüyük fluit Europees duel in aanloop naar PSV - Ajax

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft donderdag in Frankrijk de leiding over de return tussen OGC Nice en FC Basel in de kwartfinales van de Conference League. De Europese voetbalbond UEFA stelde Gözübüyük aan voor dit Europese duel. Dennis Higler en Jeroen Manschot fungeren als videoarbiters.